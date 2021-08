Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, o también conocida como EVANGELION:3.0+1.01 TRIPLE, finalmente estará disponible para fanáticos latinoamericanos.

Evangelion 3.0+1.0 | ¿Cuándo se estrenan y dónde VER ONLINE las cuatro películas del Rebuild of Evangelion?

Llegó el momento. La plataforma de streaming Amazon Prime Video se anotó un gol de media cancha con los fanáticos del animé, cuando anunció que estrenaría no sólo la cuarta, última y esperada película de Evangelion (Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time o también EVANGELION:3.0+1.01 TRIPLE), sino que también las entregas previas, o sea la cuadrilogía completa del Rebuild of Evangelion. Eso se hace realidad esta semana y los fanáticos podrán completar el visitando de la cuadrilogía de una sola vez.

La exitosa franquicia es un anime japonés que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. La historia de Evangelion, un arma humanoide artificial y multipropósito, y los Ángeles, una forma de vida desconocida, sucede después de que la Tierra fue destruida por un evento catastrófico.

En el caso de EVANGELION:3.0+1.01 TRIPLE, esta es el cuarto y último capítulo de la nueva edición cinematográfica del clásico animé. Además, es la película es la más taquillera de todas las producciones del director Hideaki Anno y la más vista en los cines japoneses en 2021.

En la historia, Misato y su grupo anti-NERV Wille llegan a París, una ciudad roja por la coreización. La tripulación del Wunder aterriza en una torre de contención. Tienen 720 segundos para restaurar la ciudad. Cuando aparece una horda de NERV Evas, la Unidad 8 del Eva mejorado de Mari debe interceptarla. Mientras, Shinji, Asuka y Rei deambulan por Japón.

La última entrega contará con los actores de voz originales, incluidos Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura y utiliza lo último en tecnología para mostrar las personalidades y relaciones de sus personajes únicos mientras luchan por sobrevivir.

Se doblará en 10 idiomas, incluidos español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano, y ofrecerá subtítulos en 28 idiomas.

Día y hora: ¿Cuándo se estrenan las películas del Rebuild of Evangelion en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



EVANGELION:3.0+1.01 TRIPLE llega a Amazon Prime Video este 13 de agosto, con la versión más reciente de la película, incluyendo escenas actualizadas y que se estrenará ahora en cines en Japón.

Y para celebrar el final de la franquicia, Amazon Prime Video también lanzará las tres películas anteriores, EVANGELION:1.11 (NO) ESTÁS SOLO, EVANGELION:2.22 (NO) PUEDES AVANZAR, EVANGELION:3.33 TÚ (NO) LO PUEDES REHACER, para los fans en más de 240 países y territorios.

Las entregas debutan en la plataforma de streaming el mismo día pero en distintos horarios según el país donde te encuentres:

⁃ 00:00 horas: Estados Unidos (Pacífico)

⁃ 01:00 horas: México

⁃ 02:00 horas: Perú, Colombia

⁃ 03:00 horas: Chile, Venezuela, Estados Unidos (Atlántico)

⁃ 04:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay

⁃ 07:00 horas: Portugal, Reino Unido

⁃ 08:00 horas: España, Italia, Francia

Los fanáticos al fin pueden ver las aventuras completas de Shinji Ikari, con la llegada del Rebuil de Evangelion a Amazon Prime Video.

Rebuild of Evangelion: ¿Cuáles son las películas del popular animé encabezadas por Hideaki Anno?



EVANGELION:1.11 (NO) ESTÁS SOLO

Marcado por el Segundo Impacto, el Cuarto Ángel ataca Tokio III y el destino de la humanidad queda en manos de la Agencia Especial Gubernamental NERV. Shinji Ikari debe pilotar el EVA-01. Él y el piloto del EVA-00, Rei Ayanami, deben luchar, pero el el Sexto Ángel daña al EVA-01. Misato Katsuragi planea dirigir la electricidad de Japón al cañón de positrones del EVA-01 para derrotar al Ángel.

EVANGELION:2.22 (NO) PUEDES AVANZAR

Mari Illustrious-Makinami pilotea la Unidad Provisional-05 para derrotar al Tercer Ángel. Asuka Langley-Shikinami y EVA-02 vencen al Séptimo Ángel. El Octavo Ángel ataca el Cuartel General de NERV. El Noveno Ángel toma el EVA-03 en las pruebas y Shinji busca detenerlo, pero descubre que Asuka va a bordo. Gendoh cambia los controles del EVA-01 al Sistema de Simulación y pelea contra el EVA-03.

EVANGELION:3.33 TÚ (NO) LO PUEDES REHACER

Shinji despierta después de 14 años en el acorazado AAA Wunder propiedad de una organización anti-NERV, fundada por antiguos miembros NERV. Shinji escucha la voz de Rei desde el EVA Mark.09, enviado a rescatarlo, así que deja Wunder y va a NERV. Kaworu Nagisa muestra la tierra transformada a Shinji. Descubre que salvar a Rei desencadenó el Tercer Impacto Cercano que dañó terriblemente a la Tierra.

EVANGELION:3.0+1.01 TRIPLE se une a miles de series de televisión y películas en el catálogo de Amazon Prime Video

Online: ¿Dónde ver por streaming las películas del Rebuild of Evangelion en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



La cuadrilogía de Evangelion estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.

El creador, guionista y jefe de dirección, Hideaki Anno, comentó: "me gustaría agradecer a todos los fanáticos de Eva en el mundo por su apoyo continuo".

"Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible, en una situación desafiante con los cines durante el COVID-19, y estamos felices de haber encontrado a Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial".

"Recomendamos ampliamente verlo en una pantalla de televisión grande para disfrutar de la mejor experiencia visual", puntualizó.