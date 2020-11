"¡Estoy muy feliz!": Ignacia Allamand celebra nuevo hito de su película junto a Keanu Reeves

La actriz chilena Ignacia Allamand despertó con el ánimo en alto este martes, tras conocer que la película en que compartió roles con nada menos que Keanu Reeves, "Knock Knock", alcanzó un nuevo hito, cuando ya se cuentan cinco años desde su estreno original.

"¡Les cuento que estoy muy feliz porque hoy me desperté con una muy buena noticia!", anunció Allamand por medio de su Instagram, compartiendo justamente una foto de la escena de la producción en la que aparece junto al actor estadounidense.

Esto para luego contar que "#KnockKnock la pelicula en la que actué junto a Keanu Reeves, se estrenó ayer en @netflix USA y hoy somos la segunda película más vista en Estados Unidos!! ��".

En "Knock Knock", dos chicas jóvenes se presentan sin previo aviso en la casa de un hombre casado que pasa el fin de semana sólo concentrándose en su trabajo. Ambas están dispuestas a seducirle y complicar su vida perfecta.

Aparte de Allamand y Reeves, la película también cuenta en su elenco a Lorenza Izzo ("Once Upon a Time in Hollywood") y a la actual pareja de Ben Affleck, Ana de Armas ("Blade Runner 2049", "Knives Out").

Por lo mismo, Allamand festejó resaltando que "me encanta que una película independiente que hicimos en Chile junto a @lorenzaizzo @ana_d_armas @aaronburns y un equipo técnico nacional, se haya estrenando en Sundance el 2015 y ahora tenga su 'segunda patita' tanto tiempo después ����".

"Gracias a mi querido director @realeliroth y gracias a todas las personas que creen en mi y me apoyan y me mandan buena onda siempre, prometo nunca dejar de recordarles que tomen agüita a modo de agradecimiento", añadió Allamand.

A diferencia de Estados Unidos, "Knock Knock" no está está disponible en Chile a través de Netflix, sino que por medio de la plataforma de Amazon Prime Video.