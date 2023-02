Ant-Man and The Wasp: Quantumania se estrenó en los distintos cines de Chile y Latinoamérica este 16 de febrero, lo que demuestra que la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, viene con todo.

Con la presentación del villano que promete ser más malo que Thanos, Kang, interpretado por Jonathan Majors, se roba la cinta y nos demuestra por qué hay que tener cuidado con él.

Algo que destaca de las películas de Marvel es que, a veces, nos presentan distintos cameos durante sus películas o series, es por esto que Ant-Man 3 no estuvo ajena a estos, revisa cuáles son los cameos que hay dentro de la película a continuación.

Krylar - Bill Murray

Algo que sabíamos de antemano era que el actor Bill Murray iba a tener un papel en Ant-Man 3 y es que Murray interpreta a Krylar un ex amigo de Janet Van Dyne en el Reino Cuántico y al que ella acude en busca de ayuda luego de quedar atrapados en el lugar.

ATENCIÓN: A continuación hay spoilers de Ant-Man 3, no continúes leyendo si no has visto la película.