The Walking Dead estrena impactante capítulo que abre la puerta a posible regreso de querido personaje

The Walking Dead está a pocos días de estrenar su esperado capítulo final, el cual cerrará el largo camino del drama post apocalíptico que duró 11 años en pantalla. Andrew Lincoln protagonizó la ficción durante 9 años hasta que dejó la ficción el 2018, por lo mismo, muchos se preguntan si Rick Grimes hará una aparición en la despedida de la ficción de AMC.

¿Quiénes regresan al capítulo final de TWD?

El penúltimo capítulo de la serie de AMC titulado "Familia" entregó una luz de esperanza para los fans que quieren ver de nuevo al comisario en la ficción.

Tras ser herida por Pamela en la batalla contra los soldados de Commonwealth, Judith, la hija de Rick, es llevada por Daryl a un lugar seguro para que pueda recibir la ayuda que necesita, sin embargo, el grupo es rodeado por una horda de caminantes que los dejan sin salida, por lo que la vida de la menor corre gran peligro. Pero antes de perder la conciencia, Judith dice '¿Papi?".

Lo que esperanzó a los fans de la serie que quisieran ver a Rick en el episodio final de la historia que se estrena el próximo domingo 20 de noviembre.

En conversación con TVLine ,la showrunner Angela Kang, se refirió a un posible regreso de el querido personaje. "Esta no es una decisión de historia que tomamos a la ligera. Hubo muchas conversaciones sobre si lo hacemos, qué sucede como resultado, cómo lo representamos de la manera más respetuosa posible...", expresó.

Luego agrega: "Se siente segura en los brazos de alguien por un momento y se pregunta si papá regresó. Pero, por supuesto, es Daryl, y el tipo de golpe en el estómago para él es significativo... solo el peso que tiene sobre él".

Salida de Rick Grimes de TWD

Andrew Lincoln dejó la serie durante la novena temporada y no ha regresado a la ficción desde entonces. La partida de Rick fue una de las más emotivas de la historia, sobre todo porque el resto del grupo no sabe realmente qué ocurrió y asumen que el líder falleció.

El padre de Judith, Carl y RJ, salió de la serie en el quinto capítulo de la temporada 9 titulado What Comes After. En el, Rick dirige a una horda de caminantes que se dirige a la comunidad hacia el puente en donde hay dinamita.

Tras ver que está muy herido y es difícil que pueda sobrepasar al grupo, decide detonar los explosivos para acabar con los caminantes, destruyendo el puente para salvar a todos sacrificando su vida.

Todos sus amigos ven su noble acción y asumen que murió en el incidente, sin embargo, los segundos finales muestran que Rick fue rescatado por Jadis Stoke y retirado del lugar en helicóptero, para secreto de todos.