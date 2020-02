"Es Morandé con Compañía el 2012": Belloni rinde en Viña 2020 pero no convence a las redes sociales

Ernesto Belloni logró sortear una presentación que generaba tantas expectativas como morbo en el Festival de Viña del Mar 2020, incluso se llevó las dos Gaviotas.

De hecho, le dedicó los premios a "mi familia y a todos quienes no confiaban en mí".

Su rutina cumplió para los presentes en la Quinta Vergara, pero no así con los televidentes que se volcaron a las redes sociales a manifestar su incomodidad con la rutina que hizo sobre el escenario.

No entiendo nada de lo que está pasando.. La wea sin ningún sentido. #Belloni

#Belloni se ríe de su invitado, no se ríe con el #Vina2020 #VinadelMar2020 no entiendo a la gente, no ha dicho ningún chiste, solo ha sido patético como toda su larga trayectoria.