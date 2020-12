La secuela de encantada ya es una realidad y será lanzada directamente en Disney Plus

El presidente de producción de Disney Studios, Sean Bailey, hizo oficial el jueves la producción de una secuela de Encantada, que llevará por nombre Desencatanda, la cual será protagonizada nuevamente por Amy Adams y pasará directamente a Disney +.

La película de acción en vivo de 2007 fue una sátira de los musicales animados de princesas de Disney, un cuento de pez fuera del agua sobre una princesa de dibujos animados que está sumergida en la actual ciudad de Nueva York.

Bailey no proporcionó detalles sobre el proyecto durante su presentación en el Disney Investor Day. La primera película fue nominada a tres premios Oscar en la categoría de Mejor Canción por las canciones de Alan Menken y Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" y "That’s How You Know ...".

La película original fue lanzada el 2007 y contó con Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Susan Sarandon e Irina Menzel en los roles protagónicos,

Rumores acerca de realizar una secuela sobre la película han estado en palestra durante tiempo, sin embargo, nada había sido anunciado oficialmente hasta el día de hoy. Sobre el regreso de las otras estrellas no hay nada claro, así como tampoco hay fecha clara para el estreno.

En su debut la película logró recolectar 340 millones de dólares, contra un presupuesto de US$85