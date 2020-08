El Menor se mide a Pepe Grillo en la cuarta batalla confirmada de FMS Chile

El próximo sábado 15 de agosto debuta la segunda temporada de FMS Chile y Urban Roosters confirmó la cuarta batalla para la primera jornada. Se trata de El Menor que se medirá a Pepe Grillo, en lo que podría ser la revancha del dos veces campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

"¡Cuarto cruce confirmado! El Menor y Pepe Grillo se enfrentarán en la primera jornada de esta nueva temporada", anunció la organización por redes sociales.

Con la confirmación de este duelo, queda claro que Teorema le dará la bienvenida a Joqerr a la liga en lo que será una tremenda batalla entre el rey de los escenarios y el rey de las plazas. Cabe recordar que Joqerr ascendió a FMS Chile en la segunda posición y que Teorema se consagró campeón de la primera temporada del certamen.

La primera fecha de la segunda temporada de FMS Chile se celebrará el próximo sábado 15 de agosto desde las 16:00 horas con Cayú como host, con DJ Atenea en los beats y con las batallas entre Jokker vs. Tom Crowley, Ricto vs. Acertijo, Nitro vs. Esezeta, El Menor vs. Pepe Grillo y Joqerr vs. Teorema.