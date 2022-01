La competencia está que arde en que el Discípulo del Chef, tras diversas eliminaciones y considerables bajas en los equipos, nuevos integrantes ingresaron al espacio para poner a prueba sus dotes culinarios en el espacio de CHV.

En ese contexto, se produjo la llegada de distintos famosos que se suman a los equipos, así como también antiguos participantes que buscaron regresar a la competencia.

Pero no todo fue color de rosa, ya que una tensa situación se produjo entre Patricio Sotomayor, ex integrante del equipo verde y Daniela Aránguiz, luego de que confirmará el reingreso del periodista.

“Hay gente que igual es cuática. La Dani es cuática, está la suegra pero es un amor, todos son un amor pero todos cuáticos”, señaló Sotomayor antes de iniciar la competencia.

Asimismo, en la entrevista detrás de cámara señaló: "Traje hasta mi tijera y el verde es pasado, pisado. Agradecido de lo que fue, las peleas, del chef, pero mi corazón es rojo. Así que ahí tienen, chao, adiós", lanzando su pulsera verde que le hacía honor a su ex equipo.

Cuando finalmente se sumó al espacio, comenzó a saludar a los participantes, Aránguiz comentó que no lo saludaría debido a sus comentarios.

Yo no lo voy a saludar, lo encuentro muy doble estándar. Era muy buena onda conmigo y después, viendo los capítulos, te mata detrás de cámara y a mi no me gusta la gente así. Porque si yo tengo algo en contra de alguien, lo digo en la cara",

"Yo ahora en adelante voy a hacer como que ella no está", señaló el comunicador.

Pamela Díaz, Dj Méndez, Adriana Barrientos y Kurt Carrera también se sumaron a la competencia.