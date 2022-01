Diferentes cambios se vivieron en el nuevo capítulo de El Discípulo del Chef que sorprendieron a los participantes y a los chef. Luego de que Daniela Aránguiz pidiera un cambio de equipo y la posterior renuncia de Perla Ilich, los equipos debieron rearmarse para continuar en la competencia.

La ex integrante de Mekano se sumó al equipo azul, liderado por Carolina Bazán, dejando atrás la camiseta verde que representa al equipo de el Chef italiano Ennio Carota, del cual fue parte desde el inicio de la nueva temporada.

Tras preparar los primeros platos para los jueces, Aránguiz reveló una compleja situación personal que vivió recientemente.

Tras ser consultada por Sergi Arola acerca de cómo se sentía en su nuevo equipo, Daniela señaló que "me he sentido muy bien recibida. Me extraña todavía, me siento como extraña, todavía no me acostumbro, es un cambio grande. Estaba acostumbrada con Ennio y mis compañeros del equipo verde", comenzó comentando, para luego agrega: "Y sobre todo ahora que estoy pasando por un tema hormonal un poco difícil. La semana pasada tuve una pérdida, de un embarazo, muy pequeñito, un embarazo muy chico".

"Eran muchas cosas envueltas, muchas penas envueltas. Yo no sabía de mi embarazo y esta pérdida también me afectó, por eso decidí estar tranquila y creo que mi decisión está súper bien".

Sergi Arola, el mentor del equipo rojo señaló: "Lamento mucho tu pérdida. Simplemente me alegro que reconduzcas la situación. Adelante y vamos allá".

"Cuando me embarco en un proyecto trato de siempre llegar hasta el final de mi compromiso", respondió Daniela.