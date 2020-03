Dua Lipa finalmente revela íntegramente su nuevo disco "Future Nostalgia"

Dua Lipa ha pasado por todas las emociones durante esta semana. Primero se filtró su disco, lo que la tuvo llorando de rabia a través de una transmisión en vivo. Luego, asumió que lo que había ocurrido ya no tenía solución. Y, finalmente, decidió adelantar el debut de su disco "Future Nostalgia", el que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

La placa fusiona una amplia gama de sonidos, pero evidentemente se nutre del funk y el disco, al mismo tiempo que estos géneros se entrelazan con un pop moderno e inevitablemente pegajoso, dejando incluso sentir una vibra ochentera que se cuela en algunos temas.

11 canciones y 37 minutos de música componen el trabajo con el que la artista británica siente "más confianza porque ya lo hice antes. No tuve miedo de experimentar con nuevas cosas".

Sobre su inspiración para crear el álbum, la artista explicó que "estaba haciendo un show de radio en Las Vegas y me fui a caminar, para aclarar mis ideas".

"Mientras caminaba escuchaba OutKast y No Doubt y me preguntaba ‘¿Qué tienen estos discos que yo amo tanto y con los que me identifico? ¿Por qué me parece que no envejecieron? ¿Y cómo podría incorporar ese sentimiento de nostalgia de mis recuerdos de infancia en algo nuevo y moderno?", añadió.

Del material ya se conocían canciones como "Don't Start Now", "Physical", "Break my heart" y la misma que le da el nombre al disco.

Escucha "Future Nostalgia", de Dua Lipa, de manera íntegra a continuación: