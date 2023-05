Luis Miguel, el reconocido artista mexicano, regresará a Chile en agosto de este año con su nueva gira, con la cual recorre distintas ciudades en más de cinco países, para realizar un esperado concierto que lo reencontrará con sus fans en Latinoamérica.

Este martes se reveló la fecha en que comenzará la venta de entradas y el recinto en dónde se realizará el esperado concierto. Con más de 40 años de carrera y una veintena de álbumes de estudio, Luis Miguel es uno de los artistas más importantes de la música internacional y uno de los eventos más esperados de este 2023.

¿Cuándo se presentará Luis Miguel en Chile?

El "Sol de México" se presentará en Santiago el próximo 21, 22 y 25 de agosto en el Movistar Arena.

¿Cuándo y dónde comienza la venta de entradas?

FelixChile anunció que la preventa exclusiva comenzará este jueves 4 de mayo para clientes Banco de Chile a través de Sistema PuntoTicket a las 10.00 am. La preventa comenzará 48 horas después de iniciada la preventa o hasta agotar stock.

¡México por siempre!

El artista, detrás de éxitos como La Bikina, La incondicional, Ahora te puedes Marchar, Hasta que me Olvides, Suave y Será que no me Amas, estrenó su más reciente disco el 2017, titulado ¡México por Siempre!, correspondiente a su vigésimo trabajo de estudio, el cual logró importantes distinciones.

El disco logró llevarse las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum de música ranchera/mariachi, en la edición 19° de los Latin Grammy el año 2018. Además, en la edición de los Grammy 2019, Luis Miguel se llevó el galardón en la categoría mejor álbum de música regional mexicana.

El álbum contiene los temas La Fiesta Del Mariachi, Sin Sangre en Las Venas, El Siete Mares, El Balajú / Huapango, Serenata Huasteca, Que Bonita Es Mi Tierra, Los Días Felices (Les jours heureux), No Discutamos, Llamarada, No Me Amenaces, Soy Lo Prohibido, Deja Que Salga La Luna, y Por Qué Te Conocí.