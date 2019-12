"Doctor Strange": 5 razones para leer el nuevo cómic del Hechicero Supremo

Aún falta un año y medio para que debute "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" en los cines. Para calmar la ansiedad de los fanáticos, Marvel acaba de iniciar un nuevo arco del Hechicero Supremo en los cómics, el que se esperaba con altas expectativas.

"Dr. Strange: Surgeon Supreme" se llama la flamante aventura del superhéroe, que llega de la mano del guionista Mark Waid y el ilustrador Kev Walker, en la que lo imposible ha ocurrido: las manos de Stephen Strange han sido curadas, con lo que recuperó sus habilidades quirúrgicas.

Pero con ello, Dr. Strange se verá ante la disyuntiva entre las obligaciones como Hechicero Supremo y sus deberes como neurocirujano.

El mismo Mark Waid entregó una serie de razones cruciales para apreciar la nueva entrega: