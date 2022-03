La secuela de la exitosa película de 2007 "Encantada" protagonizada por Amy Adams, Patrick Dempsey y James Marsden está cada vez más cerca de llegar a la gran pantalla.

Los fans de Encantada, la exitosa película del 2007, recibieron una excelente noticia el 2020, cuando se reveló que la cinta tendrá una secuela.

En el marco de Disney Plus Day, fueron las estrellas de la cinta quienes anunciaron la fecha de lanzamiento de Desencantando y en qué plataforma lo haría.

El rodaje de Desencantada terminó en agosto del 2021, y contó con el regreso de gran parte del elenco original. James Marsden como el Príncipe Eduardo, Idina Menzel como la dama de honor del Príncipe Eduardo, y la ex ex novia de Robert y la reina Narissa de Susan Sarandon.

Recientemente se revelaron las primeras imágenes del rodaje que muestra a los protagonistas con sus aspectos característicos de sus personajes.

La primera película fue nominada a tres premios Oscar en la categoría de Mejor Canción por las canciones de Alan Menken y Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" y "That’s How You Know ...".

¿Cuándo se estrena la película Desencantada y dónde verla en streaming?

"Los sueños se hacen realidad. Nuestra nueva película Desencantada llega a la pantalla el próximo año", reveló Amy Adams en el día de Disney Plus el 2021, revelando que se estrenaría en la plataforma streaming. Sin embargo, la fecha específica aún no ha sido anunciada.

Recientemente se publicaron las primeras imágenes del rodaje en donde aparece Adams junto a Patrick Dempsey. Revisa el registro a continuación.