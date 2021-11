¡Buenas noticias para los fans de Encantada! La secuela de la exitosa película de 2007 protagonizada por Amy Adams, Patrick Dempsey y James Marsden ya tiene fecha de estreno.

En el marco de Disney Plus Day, las estrellas de la cinta anunciaron el lanzamiento de Encantada en la plataforma de transmisión y anunciaron el estreno de Desencantada, la secuela.

El rodaje de Desencantada terminó en agosto, y contó con el regreso de gran parte del elenco original. James Marsden como el Príncipe Eduardo, Idina Menzel como la dama de honor del Príncipe Eduardo, y la ex ex novia de Robert y la reina Narissa de Susan Sarandon.

La primera película fue nominada a tres premios Oscar en la categoría de Mejor Canción por las canciones de Alan Menken y Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" y "That’s How You Know ...".

La buena noticia llegó este viernes de la mano de sus protagonistas en el marco de el Día de Disney Plus, evento que conmemora dos años desde el lanzamiento de la plataforma de servicio streaming, en donde se lanzaron nuevos tráilers, adelantos, fechas de estrenos y más novedades sobre los programas que integran la parrilla del gigante del entretenimiento.

¿Cuándo se estrena Desencantada?

"Los sueños se hacen realidad. Nuestra nueva película Desencantada llega a la pantalla el próximo año", reveló Amy Adams en un clip compartido por el servicio de streaming.