Daniela Aránguiz acaba de lanzar una nueva "granada de mano" al mundo, con una desafiante indirecta para las personas que ha identificado como "los muertos que quieren resucitar", a propósito de la polémica que actualmente sostiene frente a Anita Alvarado.

¿Qué dijo ahora Daniela Aránguiz?

La ex chica Mekano se encuentra por estos días en Estados Unidos, donde la noche del miércoles acudió a uno de los conciertos que el Big Boss dio en ese país.

"Yo creo que, para hablar de los otros, lo primero que tenemos que hacer es no deber plata ni estafar a nadie", lanzó la ex chica Mekano sin pelos en la lengua, dando cuenta que ni su panorama le sirvió para alejarse de las polémicas en Chile.

Hay quienes dicen que se trata de una nueva insinuación contra Anita Alvarado, mientras que otros apuntan a la figura de Karen Bejarano. Lo cierto, es que el nuevo zarpazo de Daniela Aránguiz está dedicado con "un besito a todos los muertos que quieren resucitar", según dijo al rematar el video se su puede ver a continuación:

¿Cómo partió el conflicto entre La Geisha, el Mago Valdivia y Daniela Aránguiz?

El detonante fue cuando a Anita Alvarado se le ocurrió analizar la relación de la ex chica Mekano y el exfutbolista en el programa de Chilevisión Podemos Hablar. La Geisha dijo que "Mago Valdivia hubiese caído todas estas veces, pero la mona porfiada es su mujer".

Entonces, el periodista Jaime Figueroa recuperó las declaraciones de Aránguiz en un episodio de PH sobre el plan de familia que tenía con Valdivia. En ese momento, Daniela sostuvo que si lo perdonaba, sería la última vez.

Alvarado no la pensó dos veces y avanzó con todo: "¿Qué? Ah, si hay un meme que dice si le doy otra oportunidad será la última, ¿no tiene dignidad esa mujer? ¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma".

Daniela arremetió de vuelta con duras palabras para Alvarado, a quien criticó por ponerle "precio a su vagina". Pero la Geisha sacó las garras y en un live al que se conectaron más de 90 mil personas contó la firma sobre el affair que tuvo Valdivia con Angie, algo que hasta ahora el Mago no ha negado.

Tanto la figura de Daniela como la de Jorge fueron golpeadas por la transmisión de Anita, pero la misma ex chica Mekano salió al paso de todo lo que se ha dicho y no sólo le mandó un nuevo mensaje a Alvarado, destapando un vínculo reciente del Mago con Angie Alvarado, sino que también a las figuras de la farándula criolla que se han querido sumar al escándalo para sacarle provecho y notoriedad: "No revivo ni un otro muerto".

El Mago hizo un intento de contraataque entre medio de todo, pero quedó más como una triste anécdota. El conflicto real es entre las dos mujeres, sobre todo porque en uno de sus más reciente publicaciones de Instagram, Alvarado compartió un mensaje que decía: "Cuidado cuando una mujer está muy callada, es porque está preparando silenciosamente una bomba".