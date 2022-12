Nadie entiende nada. La teleserie entre Daniela Aránguiz y Anita Alvarado está lejos de terminar. Tras quedar como chaleco de mono, la ex de Jorge Mago Valdivia decidió contraatacar a la llamada Geisha Chilena con nuevos dichos y de paso ¡destapando un vínculo reciente de su hija Angie con su ex esposo!

Luego de que la Daniela tuviese duras palabras para Alvarado, a quien criticó por ponerle "precio a su vagina", la Geisha sacó las garras y en un live al que se conectaron más de 90 mil personas contó la firma sobre el affair que tuvo Valdivia con Angie, algo que hasta ahora el Mago no ha negado.

Tanto la figura de Daniela como la de Jorge fueron golpeadas por la transmisión de Anita, pero ahora la misma Aránguiz salió al paso de todo lo que se ha dicho y no sólo le mandó un nuevo mensaje a Alvarado, sino que también a las figuras de la farándula criolla que se han querido sumar al escándalo para sacarle provecho y notoriedad.

¿Qué le respondió Daniela Aránguiz a Anita Alvarado?

Fue aprovechando la pantalla de Zona Latina, donde figura en panel del programa Zona de Estrellas, que Daniela se dispuso a arremeter una vez más contra Alvarado y reflexionar sobre todo lo que se ha dicho.

"Angie primero estuvo con Jorge, luego con el hermano y después con Jorge de nuevo. Hay gente que no tiene códigos, yo jamás me metería con mi cuñado", sostuvo.

Entonces, disparó una inédita revelación sobre un supuesto vínculo reciente entre Valdivia y Alvarado.

"Yo la última vez que vi unos mensajes de Angie Alvarado fue hace cinco años atrás. Mensajes en el celular, en el Instagram", aseguró

Con las garras asomadas, continuó: "creo que ahora cuando vino a Chile también le mandó. Ahora, cuando ella está tan feliz, casada y todo, ahora cuando vino a ver a su mama que estaba enferma, también le manda mensaje".

"¿Qué ha hecho de su vida? Que supo que estaba separado. A ver si nos juntamos, cosas así", añadió.

Además, manifestó su real molestia por toda la situación, considerando que ella es la víctima en todo este asunto. "Ella se quiso meter ahí y yo me aburrí de quedarme callada. ¿Hasta cuándo más tengo que aguantar que la gente me basuree? Siento que no me lo merezco, no voy a aguantar que se digan cosas mías".

Pero eso no fue todo, porque Daniela también le dijo a quienes se quiere a aprovechar de la polémica que "yo les digo que no leo nada de lo que sale en los portales, pero la Ceci (Gutiérrez) que está aquí me cuenta todo, todo, todo".

"No revivo ni un otro muerto", subrayó la ex chica Mekano por medio de sus historias de Instagram.

"Así que les cuento, que las quieran seguir hablando cosas, porque ya he leído todas estas cosas de otras niñas que se quieren subir al barco para que figuren, yo ya no revivo ni un muerto", remató.