Se acerca el final de temporada, conoce a continuación cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo de The Last of Us en HBO y HBO Max.

Este domingo se estrenó el octavo y penúltimo capítulo de The Last of Us, la serie continúa siendo un éxito para HBO y sigue recibiendo buenos comentarios de parte de los fanáticos del videojuego de Naughty Dog, que siguen fielmente la historia y que semana a semana comentan en redes sociales las similitudes entre el juego y la serie.

Con un nuevo episodio, el que fue altamente emotivo y emocionante, la serie protagonizada por Pedro Pascal como Joel Miller y Bella Ramsey como Ellie Williams se prepara para su final de temporada.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el final de temporada?

El capítulo final de The Last of Us se estrena el domingo 12 de marzo a las 23:00 horas de Chile mediante el canal de HBO y la plataforma de HBO Max, este noveno episodio marcará el final de temporada la serie, la que afortunadamente para los fanáticos está renovada para una segunda temporada.

Revisa a continuación el horario de estreno del capítulo para los demás países de latinoamérica:

20:00 horas - México, Guatemala, Honduras.

- México, Guatemala, Honduras. 21:00 horas - Perú, Colombia, Panamá, Ecuador.

- Perú, Colombia, Panamá, Ecuador. 22:00 horas - Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico.

- Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico. 23:00 horas - Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay.

Es importante mencionar que si bien se confirmó por parte de HBO que la serie contará con una segunda temporada aún no se ha fijado una fecha de estreno, pero se espera que el nuevo ciclo se tarde un año en llegar a la cadena televisiva y a HBO Max. Con esto los fanáticos no tendrán que esperar tanto para ver a Pascal y Ramsey nuevamente en sus papeles de Joel y Ellie como se han acostumbrado todos los días domingo.