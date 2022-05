Black Adam, una de las próximas películas del Universo Extendido DC, estrenará dentro de los próximos días su primer adelanto oficial. Así lo anunció Dwayne Johnson, el protagonista de esta nueva historia sobre el antihéroe.

A través de sus redes sociales, "La Roca" compartió nuevas fotos del rodaje de la cinta donde aprovechó de revelar el día que se dará a conocer el tráiler oficial de Black Adam.

“El trono de Black Adam. Para los millones de ustedes que conocen la mitología de Black Adam, entienden el significado y el poder de este trono. Me prometí a mí mismo que no me sentaría en él hasta que filmáramos la escena real en la que Black Adam se ha ganado el derecho a ocupar su lugar sagrado en las alturas.

Su trono es un gran tema. Así que siempre senté mi gran trasero en los escalones e hice mi tarea. Finalmente filmamos ‘el momento icónico’ y qué momento fue”

Además de Jonhson, la película contará con la participación de la Sociedad de la Justicia compuesta por Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), Atom Smasher (Noah Centineo) y Doctor Fate (Pierce Brosnan).

¿En qué fecha se estrena el tráiler de Black Adam?

El primer tráiler de Black Adam se estrenará elpróximo miércoles 8 de junio de 2022 y su estreno en cines está contemplado para el mes de octubre.