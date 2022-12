Una de las franquicias de video juegos más populares, es sin duda Death Stranding, y ahora llega a la pantalla con una adaptación cinematográfica. La creación de Hideo Kojima, tuvo un debut muy importante durante el año 2019, por lo que su nueva producción llega con todo, eso sí, se ha revelado que el film puede ser que no es lo que esperan específicamente los fans, debido a que la dirección de la cinta enfocará su atención en otros elementos. Conoce qué se ha dicho de la película a continuación.

¿Cuáles son los nuevos detalles de la película Death Stranding?

Hideo Kojima, quien tendrá el rol productor ejecutivo en la producción del largometraje, comentó a IGN que la cinta de Death Stranding nunca ha tenido como objetivo central ser un proyecto cinematográfico demasiado exitoso.

Esto es debido a que el diseñador quiere enfocar los elementos artísticos, más que la película sea un éxito de taquilla. “Estuve en videollamadas con mucha gente de Hollywood todas las semanas desde el año pasado, y no solo por Death Stranding. Recibí muchas ofertas, pero mi intención desde el principio nunca fue hacer una película de gran éxito. Alex Lebovici (también productor), de Hammerstone Studios, compartió mi visión al respecto".

Kojima, comenta también que se dio el lujo de negarse a trabajar con grandes estudios de producción con presupuestos mucho más grandes. Su explicación es bastante sencilla: se trata de apostar por el arte, no por la recaudación económica.

“Hubo muchas presentaciones para hacer una película a gran escala con actores famosos y explosiones llamativas, pero… ¿de qué servirían las explosiones en Death Stranding? Ganar dinero tampoco es algo en lo que me centre en absoluto. Mi objetivo es un enfoque más artístico, y la única persona que se ofreció a hacer una película como esa fue Alex Lebovici, lo que me hace pensar que es un tipo bastante inusual”.

La verdad, es que es bastante interesante que el diseñador de video juegos quiera apostar a los elementos estéticos y artísticos de la cinta. Además, como señala Kojima, tiene razón, pues, muchas veces es inusual que una empresa productora, fuera del sector independiente, decida participar en un proyecto cuyas aspiraciones en la taquilla son contenidas.

¿Quiénes serán los actores que participarán en el film de Death Stranding?

Por los dichos de Kojima, todo direcciona a que el elenco no serán estrellas de Hollywood, si no que apostarán por rostros menos conocidos. Y no solo por el tema del presupuesto, sino también porque Hideo Kojima no quiere replicar los sucesos del videojuego. Él mismo lo menciona:

"El fracaso de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos de hace un tiempo ha dado lugar a muchas películas que se adaptan a los gamers, ¿verdad? Es por eso que tienen el mismo look que el juego. No quiero que la película de Death Stranding sea así. En su lugar, tengo el enfoque de cambiar y evolucionar el mundo de Death Stranding de una manera que se adapte bien a la película.

Finalmente, concluye, "Hice Death Stranding como un juego, y los juegos son juegos. No hay necesidad de convertirlos en películas. Entonces, en cierto modo, la película de Death Stranding está tomando una dirección que nadie ha probado antes con la adaptación cinematográfica de un juego”, declara Kojima.

Una apuesta sencilla con enfoque en los artístico es lo que propone su creador.

Es evidente cuando las películas tienen una intención simbólica y fiel a su propósito, más que a solo ganancias.

¡Le deseamos toda la suerte a Hideo Kojima!.