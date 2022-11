Las cintas basadas en hechos reales pareciera que es el boom para los estudios de producción. El éxito de Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer o El secreto de la familia Greco comprueban las nuevas preferencias del público. El Ángel de la muerte, la nueva cinta de Netflix no es la excepción, esta película está basada en una cruel historia.

¿Cuál es la historia real de El Ángel de la Muerte?

La película está basada en la vida de Charlie Cullen, un enfermero que fue declarado culpable por la justicia estadounidense de asesinar a 29 personas, aunque se sospecha que le quitó la vida a más de 400, este dato lo convierte en el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. El Angel de la Muerte en Netflix relata cómo fue llevado ante la justicia gira en torno a la valentía y la silenciosa resistencia de una compañera enfermera llamada Amy Loughren.

Según Loughren, lo que la película concretó aunque hubo desviaciones de los hechos, fue una verdad emocional. Aun así, verla "fue muy emotivo".

Así mismo, la compañera del enfermero, señaló "Ver a Jessica interpretándome hace 20 años y poder finalmente sentirme orgullosa de lo que hice... No fui capaz de hacerlo", explicó.

"Realmente no fui capaz de hacerlo hasta que vi a Jessica, porque estaba en modo de juicio: juicio por no haberlo visto antes, juicio por haberme metido en una amistad con alguien tan oscuro", declaró la ex enfermera.

¿Cuál es el elenco de El Ángel de la Muerte?

El reparto principal de la cinta es: