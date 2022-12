¡Queda muy poquito! The Legends of Vox Machina estrena tráiler de su segunda temporada

La serie de ficción animada The Legend of Vox Machina se ha convertido en ruido. Su primera temporada logró arrasar en la plataforma streaming, por lo que no era mucho de esperar que se confirmara una segunda temporada y ahora recibimos un tráiler y fecha de su lanzamiento.

¿Cuál es el tráiler de The Legend of Vox Machina?

A continuación, damos a conocer el nuevo avance oficial de la serie.

El tráiler se puede observar que continua la historia y estilo de la primera entrega. Además existen novedades en su elenco que encantará a sus fans.

¿Cuál es el reparto de The Legend of Vox Machina?

El reparto de voces de los nuevos capítulos incluirá novedades como Troy Baker (The last of us) y Henry Winkler (Barry)

El elenco de la serie es integrado por

Ashley Johnson

Personaje : Pike Trickfoot

Laura Bailey

Personaje : Vex'ahlia Vessar

Taliesin Jaffe

Personaje : Percival de Rolo

Liam O'Brien

Personaje : Vax'ildan Vessar

Matthew Mercer

Personaje : Sylas Briarwood

Marisha Ray

Personaje : Keyleth

Sam Riegel

Personaje : Scanlan Shorthalt

Travis Willingham

Personaje : Grog Strongjaw

¿Cuál es la sinopsis de The Legend of Vox Machina?

Según la sinopsis, en la segunda temporada de esta serie “después de salvar el reino del mal y la destrucción a manos de la pareja de poder más aterradora de Exandria, Vox Machina se enfrenta a salvar el mundo una vez más, esta vez, de un siniestro grupo de dragones conocido como Chroma Conclave”.

¿Cuándo se estrena The Legend of Vox Machina?

La segunda temporada de The Legend of Vox Machina se estrenará el 20 de enero en la plataforma Amazon Prime Video.

¿Habrá tercera temporada de The Legend of Vox Machina?

Sí, hay una tercera entrega de la serie. Tal como se anunció en la Comic-Con de Nueva York, Prime Video indicó que Critical Role y Titmouse producirán una tercera temporada de The Legend of Vox Machina