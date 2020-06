Troy Baker quiere que Josh Brolin tome su papel de Joel de The Last of Us en la serie de HBO

La llegada de The Last of Us Part II a PlayStation 4 no es lo única buena noticia para los fans de la historia creada por Naughty Dog, ya que también a futuro se ve la esperada adaptación del videojuego en televisión tras confirmarse su serie para HBO.

La producción estará a cargo del mismo Neil Druckmann, director de The Last of Us, y Craig Mazin, creador de Chernobyl, aclamada serie sobre el desastre nuclear de 1986 y que marcó pauta durante el 2019.

Uno de los que entregó su visión de la adaptación a la TV del proyecto fue el actor Troy Baker, quien da la voz a Joel en TLOU 1 y 2, ya que dio una particular opinión sobre quien debería ser el que tome el lugar de su personaje.

"Todo lo que quería hacer con Joel, lo he hecho. Lo he llevado tan lejos como me era posible. En la primera y en la segunda parte. Ahora lo que me emociona es encontrar a alguien que pueda sacar un lado completamente diferente de Joel", señaló Baker.

En esa línea rememoró que "recuerdo estar en el aeropuerto de Los Ángeles con Josh Brolin. Estábamos en la sala de espera y me acerqué a él, quien estaba rodando No Country for Old Men y yo hacía un western”.

"Le dije: 'hay un juego que va a salir pronto. Y quiero que sepas que, para mí, tu trabajo ha sido una gran influencia'. Y realmente lo fue. Le dije que si alguna vez le llamaban para un personaje llamado Joel, que eso me encantaría y que creía que enriquecería al personaje", concluyó Baker.

