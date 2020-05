Actor que da vida a Joel en The Last of Us Part II avisa que algunos spoilers no arruinarán seis años de trabajo

Las últimas filtraciones de The Last of Us Part II parecieron ser un duro golpe para Naughty Dog y Sony, quienes decidieron cortar por lo sano y entregar una fecha oficial de lanzamiento tras el retraso del proyecto por el coronavirus.

Afortunadamente no hay mucha preocupación al interior de la creación del videojuego, ya que saben que la experiencia que tanto están esperando los usuarios no se verá mancillada por unos cuantos spoilers.

Troy Baker, reconocido actor en la industria y encargado de darle voz al personaje de Joel, afirmó en una transmisión de Instagram Live que estas filtraciones no serán nada en comparación a los largos años de trabajo en torno a la secuela de The Last of Us.

"Eso no importa. Mira, si crees que el juego puede ser arruinado por un par de capturas de pantalla... ¿de verdad?", afirmó tajantemente el actor.

El videojuego de Naughty Dog llegará a la consola de Sony el 19 de junio.

En esa línea agregó sin titubear que “este es el juego más grande y más ambicioso que ellos [Naughty Dog] han hecho nunca". ¿De verdad crees que esa experiencia se puede estropear por un par de capturas? ¿Crees que seis años de desarrollo pueden estropearse por eso? Es un juego. Tienes que experimentarlo. Es todo lo que voy a decir".

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

Si quieres reservar The Last of Us Part II para PlayStation 4 en su preventa en la PS Store ingresa acá.

