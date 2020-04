¡Último minuto! PlayStation liberó fecha oficial del lanzamiento de The Last Of Us Part II

PlayStation liberó información importantísima en torno al The Last Of Us Part II, dando a conocer la fecha oficial de lanzamiento del megaproyecto de Naughty Dog tras una serie de retrasos, el último por el contexto mundial de coronavirus.

Hermen Hulst, director de Worldwide Studios de PlayStation, señaló en el sitio blog de la empresa que “a medida que comenzamos a ver una facilidad en el entorno de distribución global, me complace confirmar que The Last of Us Part II llegará el viernes 19 de junio”.

“Finalmente, quiero agradecerle a la Comunidad de PlayStation por su continuo apoyo y paciencia”, agregó el director.

Pero no solo eso, ya que también se confirmó que Ghost of Tsushima de Sucker Punch Productions llegará a la consola de Sony este viernes 17 de julio.

Finalmente el videojuego llegará al mercado el viernes 19 de junio.

Cabe mencionar hace poco Amazon publicó en su tienda virtual por error que The Last of Us Part II llegaría el 26 de junio, quedándose corto en una semana finalmente en la fecha de salida del proyecto.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada para PlayStation 3 y remasterizada para PlayStation 4, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

