¿Error o se acerca el día? Amazon publica que The Last of Us Part II llega el 26 de junio

El retraso indefinido de The Last of Us Part II por el contexto de coronavirus a nivel mundial ha despertado un montón de rumores en torno a su fecha de lanzamiento final.

La más reciente llegó gracias a una posible filtración de la tienda virtual Amazon, quienes afirmaron en su sitio web que la segunda parte de la aventura creada por Naughty Dog llegará finalmente el viernes 26 de junio.

Horas más tarde la división estadounidense de la tienda eliminó estos datos, dejando nuevamente en el aire una fecha concreta del esperado videojuego.

Cabe destaca que este 26 de junio también está marcado por el estreno de Ghost of Tsushima, otro exclusivo de PlayStation 4 distribuido y producido por Sony Interactive Entertainment.

Sin duda que sería un golpe al mercado y sin precedentes por parte de Sony al estrenar dos proyectos exclusivos para su consola de actual generación, pero que sin información del todo concreta, sigue instalada en la sección de rumores.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada para PlayStation 3 y remasterizada para PlayStation 4, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

