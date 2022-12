Pronto llegará un nuevo estreno en Cinemark, la cadena de cines, anunció su preventa de entradas para asistir al documental musical, Billie Eilish: Live At The O2 (Extended Cut). Si no sabias nada de esta noticia, no te preocupes, informaremos todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y cómo acceder a la preventa de entradas para Billie Eilish: Live At The O2 (Extended Cut) en Cinemark?

La preventa de entradas comenzó este 23 de diciembre y puedes acceder a la venta aquí.

¿Cuándo se estrena el documental Billie Eilish: Live At The O2 (Extended Cut) en Cinemark?

El gran estreno se podrá ver el día 27 enero de 2023.

¿De qué trata Billie Eilish: Live At The O2 (Extended Cut) en Cinemark?

Un impresionante concierto en vivo capturado en The O2 en Londres en 4K con sonido Dolby Atmos, que promete llevar a los espectadores en un viaje visualmente cautivador al corazón de Eilish en el marco de "Happier Than Ever, The World Tour", que batió récords y agotó entradas.

Sam Wrench rodó este espectáculo musical con 20 cámaras de sensor completo con vidrio cinematográfico, en un espectáculo visual de larga duración, con momentos íntimos e inolvidables entre Billie y su público. En poco más de 95 minutos, Billie Eilish: Live At The O2 (Extended Cut) presenta 27 canciones, incluyendo éxitos y favoritos de los fans "Bad Guy", "Therefore I Am", "Bury a Friend", "My Future", "Happier Than Ever", "Everything I Wanted", "Your Power" y muchos más.

Además, por si no sabían, Billie Eilish: Live At The O2 (Extended Cut) fue trasmitido originalmente como parte de la serie Apple Music Live , y hace poco, se dio a conocer el anuncio de que es nominada a mejor película musical en la 65° entrega de los premios GRAMMY, la cual se realizará próximo el 5 de febrero de 2023 en el Cryptocom Arena, antes conocido como el Staples Center, en Los Ángeles.

¿En qué complejos de cine se podrá ver Billie Eilish: Live At The O2 (Extended Cut)?

La preventa de entradas de "Billie Eilish: Live At The O2 (Extended Cut)", están disponibles en los complejos Cinemark ubicados en Mallplaza Vespucio, Cinemark Alto Las Condes, Cinemark Mallplaza Oeste, Cinemark Mallplaza Tobalaba, Cinemark Portal Ñuñoa y Cinemark Midmall Maipú en el caso de Santiago, mientras que en regiones será exhibido en Cinemark Mallplaza Arica, Cinemark Mallplaza Iquique, Cinemark Mallplaza La Serena, Cinemark Espacio Urbano (Viña del Mar), Cinemark Open Rancagua, Cinemark Mallplaza Mirador BioBío (Concepción), Cinemark Mallplaza El Trébol (Talcahuano) y Cinemark Portal Osorno.