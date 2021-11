Raven's Home, el revival de la exitosa serie de Disney, Es Tan Raven, regresa próximamente con su quinta temporada y la producción anunció una gran sorpresa.

Uno de los personajes más populares de la saga y de las películas The Cheetah Girl estarán presente como estrella invitada.

Adrienne Bailon-Houghton volverá a aparecer en la temporada 5, repitiendo el papel de Alana, la matona de la escuela secundaria de Raven Baxter, de That’s So Raven. Alana es ahora la directora de Bayside, donde Booker se inscribe después de que él y Raven regresan a San Francisco para cuidar a su padre.

"Siempre he tenido esperanzas sobre [interpretar a Alana de nuevo], así que poder hacerlo realidad fue un sueño hecho realidad", le señaló Houghton a TVLine. “Siempre me encanta trabajar con [Raven-Symoné]. Hicimos la primera película de Cheetah Girls cuando tenía 19 años, y ahora tengo 38, así que hemos sido amigas durante casi 20 años. Nos reímos del hecho de que estábamos jugando a los estudiantes de secundaria ... y ahora estamos jugando a los padres. ¡Es tan extraño!".

Sobre la experiencia de regresar a Disnye, la actriz señaló que fue emocionante regresar a la estación y que encontró una emotiva carta en su camerino escrita por Gary Marsh, presidente y director creativo de Disney Branded Televisión.

“Gary ha sido uno de esos faros de luz a lo largo de mi carrera, desde que estuve en The Cheetah Girls”, dice. “Lo llamaría mi padre de la industria. Al recibir una carta de él, dándome la bienvenida de nuevo a Disney Channel, casi lloré. Estaba tan feliz de estar de regreso. No solo se filmó That’s So Raven en ese lote, sino que también hice The Suite Life of Zack and Cody en ese lote. Recuerdo todas nuestras sesiones de fotos y sesiones de promoción de Cheetah Girls. Incluso estar en el vestuario era una locura".

Sobre el actual momento de su personaje, en donde ejerce como directora de la escuela que una vez reinó con su actitud. "Qué genio de los escritores de este programa para crear esa dinámica en la que el matón de la escuela se convierte en el director", dice ella.

"Es divertido e irónico, y me encanta ser la figura de autoridad". Claro, es posible que Alana eventualmente tenga un "momento crucial" que la inspire a cambiar sus costumbres, pero Houghton dice que se está "divirtiendo demasiado torturando a Raven Baxter como una mujer adulta", expresó.