"Me iba por un túnel de desolación": Cecilia Bolocco revela el calvario que vivió con la enfermedad de su hijo Máximo

Cecilia Bolocco cobró nuevamente relevancia en la televisión abierta chiena, después de su participación en la Teletón, momento en el que hizo la impactante revelación sobre que se ha mantenido en cuarentena desde 2018 por la salud de su hijo Máximo Menem.

La mañana de este jueves, Bolocco conversó con "Bienvenidos" para entregar más detalles sobre las complejidades que ha tenido que enfrentar por el tumor cerebral que afectó al joven de 16 años.

"Cuando el dolor es tan profundo, uno se queda solo con lo esencial, es decir, agradece estar vivo y, en mi caso particular, haber tenido siempre, y tener siempre a mi lado, a mi hijo", aseguró Bolocco.

Consultada por el momento más complejo que debió enfrentar durante este periodo de especial cuidado con Máximo, la ex Miss Universo sostuvo que "el dolor y lo complejo no se me han ido nunca del corazón. Pero, sin lugar a dudas, cuando me dieron el diagnóstico fue un momento complejo. Una no está preparada para que se te acabe el mundo, la vida, la fe, la esperanza. Es como que te mueres".

En esa oportunidad, "lloré con un llanto desconsolado" y "sentí que me iba por un túnel de desolación".

Por eso ahora que está sano y recuperado, recalcó que está "disfrutando de este proceso de encierro".

Y entre los objetivos que tienen ahora está el "ayudar a las otras familias por las que pasan por lo mismo que nosotros". Esto con la idea de traer a Chile una máquina de protones, que es la misma que trató Máximo en Estados Unidos y lo dejó sin secuelas.

"Este es un proyecto alucinante… cuando uno habla de salvar vidas uno tiene que ser muy ambicioso", aseguró Bolocco y subrayó que "esta máquina va a hacer que la manera en que tratamos el cáncer en este país dé un salto cuántico".

