"Decidió soltar este tremendo peso sobre ella": Cata Palacios reveló que su hermana menor fue abusada por su padre

Catalina Palacios aprovechó la gran ventana que representa su Instagram, por sus casi 317 mil seguidores, para amplificar la denuncia que hizo su hermana menor, quien reveló que fue abusada por su padre cuando tenía 5 años.

"Me gustaría invitarlos a que lean esto atentamente", indicó la ex figura de Mekano al replicar el texto en formato de imagen que publicó su familiar. Pero antes que todo hizo una aclaración: "con mi hermanita chica no compartimos el mismo padre) esto se trata del padre de mi hermanita, (no de mi padre) somos medio hermanas (tuve que gregar esto por que hay personas que no leen bien)".

Luego, explicó que "ella es mi hermana, una niña valiente que decidió a sus casi 18 años soltar este tremendo peso sobre ella, romper con las barreras de la mente y el miedo para ayudarse a sí misma y a otros niños!".

Una parte del mensaje publicado por la hermana de Catalina Palacios.

Y luego sostuvo que "nosotros como familia respetamos su silencio hasta que ella decidiera romperlo!".

La hermana de Palacios explica en su escrito que su padre "es una persona totalmente enferma que hasta llega a decir que nunca lo hizo con mala intención. Me da asco y repugnancia seguir teniéndolo en mi vida ‘porque es de mi sangre'".

Además, manifiesta su molestia con el hecho de quesi bien el hombre estuvo en la cárcel y luego arresto nocturno, actualmente se encuentra con vida y libre.

Por su lado, Cata Palacios recalcó que "para que valga la pena su esfuerzo quisiera pedirles que compartan este post lo máximo que puedan, en la última foto sale rostro, nombre y Rut de este monstruo pedofilo para que la compartan".

"Muchas gracias por leer y por apoyar a mi hermana. Es admirable su valentía", remató.