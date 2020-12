Cata Palacios sale a defenderse de mujeres que la critican por usar bikini

Agotada, Catalina Palacios decidió salir a defenderse ante las mujeres que la continúan criticando por usar bikini, tomarse fotos y compartirlas posteriormente en su Instagram.

Por eso, se tomó otra foto en el traje de baño y se lanzó a hacerle frente a los cuestionamientos que inundan las secciones de comentarios en sus contenidos. De hecho, el acoso de sus seguidoras llegó a tal punto que tuvo que empezar a eliminar algunas reacciones.

"Han criticado mucho mis fotos en traje de baño, en especial mujeres que buscan ofenderme, la mayoría los eliminé por que me da pena que sucedan ataques así entre desconocidos, entre mujeres", lamentó la figura de 40 años.

La imagen de Cata Palacios con que se detonaron los comentarios negativos en su contra.

Al mismo tiempo, Palacios lanzó algunas interrogantes para reflexionar: "mi pregunta es esta . Por que no puedo usar un traje de baño en la playa? O en una piscina? Y hacer fotos de esos momentos? Cómo todo el mundo lo hace ? Que tengo de diferente?".

"Antes no compartía estas fotos por que soy pudorosa, siempre lo he contado, pero no por eso deje de tomarlas , la diferencia es que ahora las comparto , eso es todo", advirtió.

Antes de finalizar, Palacio recalca que "sí, son posadas no todas son naturales , a veces también me dan ganas de ser un poco vanidosa y posar, como a todos ! Somos humanos y los humanos a veces somos vanidosos".

Y si los críticos de Catalina Palacios esperaban que el ex rostro de Mega se arrepintiera de publicar imágenes en bikini, estaban completamente equivocados. Esas publicaciones se mantuvieron en el perfil de la cantante y animadora.

Al parecer ahí se quedarán: