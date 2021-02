Dra. Polo y joven colombiana bilingüe que sólo quería hablar en inglés: "¡Si no hablas español, te largas!"

Un particular episodio acaba de estrenar Caso Cerrado, programa conducido por la abogada Ana María Polo, en donde ella le llamo la atención a una joven colombiana que se negaba a hablar español y solo quería hablar en Inglés. El capítulo se viralizo rápidamente en redes sociales.

"Aquí tu hablas en español, este es un programa en español y tu te llamas luna, your name is not moon" señaló molesta la doctora. Tras esto Polo le pregunto de donde era, a lo que Luna le contesta nuevamente en inglés "i was born in Colombia" (yo nací en Colombia), tras esto la doctora Polo comenzó a enojarse y la Luna nuevamente señaló en ingles que no se sentía cómoda hablando en español.

Esta situación molesto tremendamente a la doctora Polo, quien la encaró en duros términos: “Escúchame, si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendido? Yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas“, le señaló la abogada.

"Al que habla dos idiomas le dicen bilingüe, el que habla tres trilingüe, el que habla uno ¿sabes como le dicen? americano, tú no eres americana, eres Colombiana, ¡Lo que te corre en esa sangre es Colombia! Indicó enojada, a lo que luego agregó "¡Si no hablas español te largas!

Luego explicaron que a Luna le hacían bullying por ser latina y hablar español. Sin embargo Luna estaba en el programa como por ser una persona que realizaba acoso escolar.

“La rabia que me da con todo esto es que, una persona que es víctima de bullying, luego toma la postura del mismo bully”, añadió la doctora.

Luego se disculpó por su reacción. “Perdóname si fui tan dura contigo, pero yo creo que tú tienes que entender que debes de ser orgullosa de tus raíces y que no puedes perder tu español“.

Asimismo, le expresó que “yo te voy a decir algo: yo me crie en este país. Con dos años llegué de Cuba, yo aprendí a hablar inglés aquí. Si hoy soy una persona reconocida y respetada en miles de países en el mundo entero, no fue por mi inglés, fue por mi español”.

Concluyo señalando: “Mi madre siempre me dijo ‘mantén tu idioma, tú nunca sabes cuando te va a hacer falta’. Y mira, pues, estoy aquí. Tú me conoces y me conoce mucha gente por mi español. No pierdas tus raíces”.