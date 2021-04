Carla Zunino sobre el nacimiento de su segundo hijo: "Fue súper emocionante, inolvidable"

Hace algunos días la periodista de TVN, Carla Zunino, anunció a través de sus redes sociales que dio a luz a su hijo León junto a su pareja, el ingeniero Sebastián Donoso, en una tierna publicación para sus más de 68 mil seguidores.

La comunicadora compartió una fotografía junto a la mano pequeña de su bebé señalando: "Gracias a Dios y a la vida por este regalo... ❤️#BienvenidoLeón #amordemivida".

En conversación con Las Últimas Noticias, la comunicadora habló en detalle sobre el nacimiento de su segundo hijo.

"Por suerte llegó súper sano y vigoroso, como un leoncito. Ha estado súper buena la toma de leche, me pide ‘papa’ cada dos horas”, comentó.

Luego agregó: "Pensé que con la experiencia de un primer parto, iba a ser menos arrollador el momento en términos de la emoción y el llanto. Pero fue igual de emotivo"

Asimismo, señaló que “Es un momento de muchos sentimientos encontrados, uno siente mucha ansiedad mucha emoción y también mucho susto, porque te ponen anestesia, te abren la guata, es un cúmulo de sensaciones que provocaron que llorara mucho“.

"Deben haber sido unos 10 minutos de mucha intensidad. Es que igual cuando uno está en la cesárea, sientes todo lo que te hacen y sientes que en cualquier momento te sacan a tu hijo. Entonces ahí se me empieza a acelerar el corazón. Esa ansiedad de decir en qué minuto lo escucho llorar"

Sobre esto, señaló que el sentimiento era tan grande que no podía parar de llorar. "Fue súper emocionante, inolvidable. Pero este es un llanto muy diferente. Es atroz. No logro contenerlo, no podía parar, me sobrepasa”