CDF rescata partidos históricos de la Roja y finales inolvidables del torneo nacional en programación especial

La suspensión del Campeonato Nacional por el coronavirus ha obligado a hinchas y jugadores a guardar emociones mientras dure la emergencia, y sobre todo el de quedarse en la casa.

Por eso, CDF ha preparado un cambio en su programación con el archivo como principal elemento para rescatar.

Es así que la señal tendrá en pantalla este sábado y domingo grandes partidos de la historia reciente de la Roja, y entrevistas a personajes del fútbol. Entre los programas que se destacan se encuentra "Sucesos: Historias de grandes", con anécdotas inéditas de Gary Medel, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Arturo Vidal, desde el ámbito más personal.

También, CDF revivirá la clasificación de la Selección Chilena al mundial de Sudáfrica 2010, que serán recordados en una maratón de dos bloques. Otro programa que se podrá ver es "Campeones del Siglo XXI", que recordará la campaña 1999-2000 de la Universidad de Chile, primer campeón del milenio.

Además, habrán especiales de la Primera B, finales memorables de todos los tiempos y las entrevistas de "Sin Barrera".

Así estará dividida la programación de este fin de semana de CDF, el que se emitirá por CDF Básico, CDF Premium y CDF HD:

Sábado 21 de marzo

08:30 hrs: Especial Fecha 4 Primera B.

14:35 hrs: Sucesos: Gary Medel.

15:05 hrs: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs Perú; Uruguay vs Chile; Bolivia vs Chile y Venezuela vs Chile).

21:45 hrs: Sucesos: Charles Aránguiz.

22:15 hrs: Sin Barrera: Mauricio Pinilla.

23:15 hrs: Campeones del Siglo XXI: Universidad de Chile.

Domingo 22 de marzo

06:25 hrs: Especial Fecha 4 Primera B.

14:20 hrs: Sucesos: Eduardo Vargas.

14:50 hrs: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs Colombia; Chile vs Argentina; Perú vs Chile y Paraguay vs Chile).

21:30 hrs: Sucesos: Arturo Vidal.

22:00 hrs: Sin Barrera: Jorge Acuña.

23:00 hrs: Campeones del Siglo XXI: Colo-Colo.