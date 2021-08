Un tenso momento se vivió en el programa Zona de Estrellas en donde el humorista Bombo Fica encaró en vivo al panelista del espacio Vasco Moulian, por comentarios que realizó tras su presentación en el Festival de Viña del Mar el año 2018.

En aquella rutina se subió al escenario la actriz argentina Mariela Montero, quien junto a un grupo de bailarines danzaron al ritmo del reggaeton.

Aquel momento no fue bien recibido por el público y respecto a las críticas señaló: “No me arrepiento, el único responsable de lo que pasó ahí fui yo. Veníamos con un espectáculo que se llamaba Sospechosa la wea, habíamos recorrido varios lugares”.

“Pensé y sentí que era lo lógico ir con el grupo. Cometí el error de nunca explicar lo que iba a hacer en Viña, que funciona en base a otros parámetros”.

Asimismo aclaró algunos comentarios que se dieron en los medios luego del evento. “Me preguntaron sobre lo que había sentido cuando me pifiaron. Irónicamente, dije que a mí no me habían pifiado, lo que se entendió como un basureo a Mariela, pero no fue así”, enfatizó.

El humorista también se refirió a Vasco Moulian, quien es panelista del espacio, encarándolo por dichos que realizó sobre su relación con Montero.

“Usted se mandó una desatinada, que se la quiero decir aquí en vivo”, comenzó diciendo Bombo.

“Dijo que (Stefan) Kramer había subido a su señora, y yo a mi amante. Lo encontré una tremenda falta de respeto”.

“En un momento pensé en esperarte a la salida de una parte y ponerte un buen combo en el hocico”, expresó.

Sin embargo, Moulian no retrocedió y señaló: “Bombito, ¿y no fue tu amante?”. “¿Y eso en que te podría importar a ti”, le respondió el humorista.