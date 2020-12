Blon es el primer reserva de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos

El próximo 12 de diciembre se celebrará la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. El evento se realizará en República Dominicana y será inédito por la pandemia que afecta al mundo, de todos modos la organización se preparó con todo y tiene listo a los reservas ante cualquier problema de los freestylers.

Blon se ganó el derecho a ser el primero en la lista del banquillo tras superar a Yoiker y New Era en el Cypher previo a la Final. El español ganó sus dos batallas, que porntamente estarán disponibles por el canal de YouTube de Batalla de los Gallos. Por su parte, Yoiker venció a New Era y quedó en la segunda posición.

Blon primer reserva de la Final Internacional

"Hoy hemos hecho el triangular para elegir el orden de los suplentes de la Inter. He ganado mis batallas contra Yoiker y New Era, así que estoy de primer reserva. Yoiker segundo y New Era tercero. Espero que a nadie le pase nada y puedan competir los 16 principales", manifestó el hispano por redes sociales.

Por su parte, el mexicano explicó que "hoy se rapeo y se rapeo duro, ya veran el video, tuve 2 batallas muy reñidas y conseguí hacer de una victoria contra New Era y caí contra Blon, afortunadamente no creo que se solicite la presencia de ninguno de los 3, felicidades a ambos por que creo que dimos un gran nivel".

Un posible positivo por covid-19 o enfermedad previa a la Final Internacional podría privar a alguno de los freestylers de competir en Batalla de los Gallos, pero todo parece indicar que los 16 titulares están listos para prender fuego el próximo 12 de diciembre, ya que todos se encuentran en República Dominicana y sin problemas.