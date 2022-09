Dwayne Johnson, The Rock, continúa alimentando las expectativas en torno a la película con la que cambiar la jerarquía de poder en el Universo Extendido de DC. Es por eso que acaba de liberar el más reciente trailer de Black Adam.

El actor lo venía prometiendo hace días, y fue este miércoles que confirmó que 24 horas después debutaría el adelanto de la esperada película. Y para el momento en que llegó, el adelanto traía una ata carga de acción, además del primer vistazo al villano Sabbac.

En la historia, casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam (Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

Johnson es sólo la cabeza de un nutrido elenco de estrellas que darán vida a la entrega, ya que también se cuenta a Aldis Hodge (City on a Hill, One Night in Miami) como Hawkman, Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré) como Atom Smasher, Sarah Shahi (Sex/Life, Una pareja explosiva 3) como Adrianna, Marwan Kenzari (Asesinato en el Expreso de Oriente, La Momia) como Ishmael, Quintessa Swindell (Instintos Ocultos, Trinkets) como Cyclone, Bodhi Sabongui (A Million Little Things) como Amon, y Pierce Brosnan (Mamma Mia! y James Bond) como Dr. Fate.

Black Adam, dirigida por Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise), debutará a partir del próximo 20 de octubre en cines.

Revisa el espectacular nuevo trailer de Black Adam: