Uno de los más grandes estrenos de DC de este año llegará a mediados de octubre: se trata de Black Adam, película sobre el antihéroe de la editorial de cómics, protagonizada por Dwayne Johnson. Como es uno de los eventos cinematográficos del segundo semestre, los cines chilenos ya activaron la preventa de entradas para ver la producción en pantalla grande.

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam (Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

Johnson encabeza el elenco en el que también están otros como Aldis Hodge (City on a Hill, One Night in Miami) como Hawkman, Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré) como Atom Smasher, Sarah Shahi (Sex/Life, Una pareja explosiva 3) como Adrianna, Marwan Kenzari (Asesinato en el Expreso de Oriente, La Momia) como Ishmael, Quintessa Swindell (Instintos Ocultos, Trinkets) como Cyclone, Bodhi Sabongui (A Million Little Things) como Amon, y Pierce Brosnan (Mamma Mia! y James Bond) como Dr. Fate.

Black Adam | ¿Cuándo y dónde comprar entradas?

Los fanáticos ya pueden adquirir las entradas para ver Black Adam en los cines chilenos, ya que la PREVENTA se activó al mediodía de este viernes 7 de octubre, o sea prácticamente dos semanas antes del estreno.

Puedes comprar entradas para BLACK ADAM en CINEMARK en este LINK.

Puedes comprar entradas para BLACK ADAM en CINÉPOLIS en este LINK.

Puedes comprar entradas para BLACK ADAM en CINEPLANET en este LINK.

Black Adam, dirigida por Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise), debutará a partir del próximo 20 de octubre en cines.