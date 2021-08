El guionista y director Robert Rodríguez fue el encargado de comandar Happier than Ever: Una Carta de Amor para Los Ángeles.

Happier than Ever: Billie Eilish adelanta con un trailer cómo será su "experiencia cinematográfica" en Disney+

Si bien ya habíamos tenido un adelanto, lo de ahora es derechamente un trailer para lo que será Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles (Happier than Ever: Una Carta de Amor para Los Ángeles), el concierto que Billie Eilish combina con una historia propia y que estrenará en Disney+.

La ganadora de siete Grammys estrena el material justo después de que estrenó su nuevo álbum con el mismo nombre, el que ya ha cosechado positivos comentarios de la crítica y, por supuesto, de parte de los fanáticos.

Se trata de una interpretación íntima de todas las canciones en el mismo orden en el que se encuentran en el álbum, desde el escenario del legendario Hollywood Bowl.

Está dirigida por Robert Rodríguez (La balada del pistolero, Del crepúsculo al amanecer) y Patrick Osborne, ganador de un premio Oscar, además de contar con elementos animados, "llevando al público a realizar un viaje de ensueño por la ciudad natal de Billie".

El registro también cuenta con la actuación de FINNEAS, del Coro de Niños de Los Ángeles, de la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por su director artístico y musical, Gustavo Dudamel, y del mundialmente famoso guitarrista brasileño Romero Lubambo, con arreglos orquestales de David Campbell.

El estreno para Latinoamérica de Happier than Ever: Una Carta de Amor para Los Ángeles, de Billie Eilish, fue fijado para el 3 de septiembre.