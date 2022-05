Better Call Saul, la popular serie precuela de Breaking Bad está comenzando poco a poco a despedirse de sus fans. Actualmente, la producción protagonizada por Bob Odenkirk, se encuentra transmitiendo sus últimos capítulos, que concluirán la historia del abogado Saul Goodman.

Con cuatro capítulos al aire, los fanáticos ya cuentan las horas para el estreno de un nuevo episodio de su sexta temporada en el servicio de streaming Netflix. Solo tres capítulos separan el final de la exitosa serie.

Esta última temporada verá la transformación definitiva del ex estafador Jimmy McGIll en el abogado Saul Goodman. Pero no solo eso, ya que tendrá la participación de importantes personajes que marcaron la serie original.

Se trata de los primos Salamanca también conocidos como Leonel y Marco Salamanca, y de Walter White y Jesse Pinkman, interpretados por nada más y nada menos que Bryan Craston y Aaron Paul.

¿A qué hora se estrena el quinto capítulo de Better Call Saul 6?

El quinto capítulo titulado "Black and Blue", se estrenará en Netflix mañana martes 10 de mayo de 2022 en los siguientes horarios:

México: 02:00 AM

Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

Bolivia,Venezuela y Puerto Rico: 04:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM

España: 09:00 AM

Si bien, a Latinoamérica llegará mañana, el estreno oficial del episodio será este lunes en AMC y AMC+.