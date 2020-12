Batalla de reserva de la Final Internacional: Blon vs. Yoiker vs. New Era

Blon se convirtió en el primer suplente de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos tras superar a Yoiker y New Era en la batalla de reserva. La organización compartió el Cypher en República Dominicana, que contó con tres enfrentamientos y donde el español se ganó el derecho a ser el freestyler 17.

Los jurados fueron Blazzt, Muphasa y Jony Beltrán, mientras que DJ Sonicko estuvo a cargo de los beats y Queen Mary fue la host de la mini competición. El duelo tiene una duración de 25 minutos, en la previa de lo que será la lucha por el título mundial del freestyle.

Yoiker derrotó a New Era, Blon superó a Yoiker y Blon venció a New Era para quedarse con la victoria. El segundo suplente es el mexicano Yoiker y el peruano New Era es el tercer reserva. De momento, los 16 freestyler titulares se encuentran sin problemas en República Dominicana y todo parece indicar que no será necesario acudir a los de la banca.

La Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos se celebrará el próximo sábado 12 de diciembre desde las 16:00 horas de Chile. Acertijo es la opción nacional de traer por primera vez el trofeo Internacional a tierras chilenas.