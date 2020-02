Ana Gabriel habla sobre Chile en Viña 2020: "El último país que pensé que iba a caer en las garras de algunos pocos, cayó"

Ana Gabriel dio el vamos a la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2020, con su poderosa batería de éxitos.

Pero en medio de su repertorio también se dio un tiempo para comentar el actual contexto que vive Chile y otras naciones de la región latinoamericana.

La mexicana comentó que se sumó nuevamente al certamen, "por el amor que sale desde el fondo de mi alma, por este hermoso canto de ustedes y que así me lo han demostrado no nada más en Viña, que es la cuarta vez, también en otras ciudades de este país".

"Mi agradecimiento infinito para aquellos que de una manera u otra están haciendo que esto salga de lo mejor, como ustedes se lo merecen", continuó.

Pero, "cuando digo Chile, también va para todos los que nos están viendo por la televisión en cualquier rincón del país. La verdad, no puedo decir más que gracias. Espero que las cosas vuelvan como los tenía yo siempre en mi alma, a establecerse".

Luego, Ana Gabriel advirtió que "no me gusta la política, tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. No lo puedo aceptar, como no puedo aceptar lo que está pasando en México. Así es que vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica, porque realmente el último país que yo pensé que iba a caer en las manos y en las garras de algunos pocos, cayó".

"Amigos chilenos, no se dejen. Recemos por este país y digámosle al mundo que Viña del Mar es el festival más importante a nivel mundial en español. Es el único festival que nos queda, así es que hay que cuidarlo. Hay que cuidarnos, hay que abrazarnos, hay que orar", complementó.

El fin de su intervención vino con un "vengo a decirles: gracias Chile por tanto amor que me has dado durante mi carrera, desde la primera vez que tuve la oportunidad de pararme aquí. Gracias, gracias siempre y que Dios bendiga a esta gran nación".