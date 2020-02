Adele anuncia sorpresivamente el debut de su próximo disco

La cantante Adele tomó a sus fanáticos por sorpresa después de proyectar el estreno de su nuevo disco.

La "renovada" intérprete se encontraba en medio la fiesta de matrimonio de su amiga Laura Dockrill, celebranda en un pub londinense.

Todo iba muy bien, había interpretado covers de "Spice Up Your Life" de Spice Girls, "Young Hearts Run Free" de Candi Staton y "Crazy in Love" de Beyoncé.

Y cuando se aprestaba a presentar su hit "Rollin in the Deep", Adele "dejó caer la bomba": "esperen mi nuevo álbum para septiembre".

Con eso desató aún más la locura de los presentes y, a la par, la de sus fanáticos en redes sociales, quienes han viralizado dos registros de la intérprete en el festejo.

Está el audio donde se escucha el anuncio y un registro en video de la interpretación de su hit:

�� @Adele is coming!



The singer was filmed saying “expect my album in September” at her friend’s wedding party. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z — Pop Crave (@PopCrave) February 16, 2020

Adele singing “Rolling in the Deep” at Laura Dockrill’s wedding party today. pic.twitter.com/CHEGqIs22i — Adele Daily (@adeledailynet) February 15, 2020

Lo nuevo de Adele será su cuarto trabajo de estudio, tras la publicación de "19" (2008), "21" (2011) y "25" (2015).

El nuevo material aún no ha sido bautizado.