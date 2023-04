Luis Miguel, el astro de la música internacional, confirmó su regreso a Chile con una especial publicación el día de su cumpleaños número 53, en donde reveló las ciudades y los países que visitará como parte de su nueva gira, la cual comenzará este año y se extenderá por cinco países.

El también conocido como el Sol de México volverá durante el segundo semestre a territorio nacional con un esperado tour que lo reencontrará con los escenarios.

El artista detrás de atemporales hits como La BIkina, Ahora te puedes marchar, La Incondicional, La Chica del Bikini Azul, Tengo Todo Excepto a ti, Hasta que me Olvides, Suave y Será que no me Amas, entre otros, confirmó su regresó a territorio nacional para el segundo semestre.

¿Cuándo se presentará Luis Miguel en Chile?

Hasta el momento solamente se conoce la fecha en que el artista arribará al país para su nueva gira "Luis Miguel Tour 2023". El "Sol de México" se presentará en Santiago el próximo 21, 22 y 25 de agosto.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Aún no se revela la fecha ni a través de qué sistema comenzará la venta de entradas para ver el concierto del conocido artista mexicano, sin embargo, se espera que se revele durante las próximas semanas más detalles sobre la esperada gira mundial de Luis Miguel.

¡México por siempre!

Luis Miguel estrenó su vigésimo álbum de estudio el 2017, llevándose el premio a álbum del año y mejor álbum de música ranchera/mariachi, en la edición 19° de los Latin Grammy el año 2018, además el Sol de México se obtuvo su sexto premio Grammy el año 2019 en la categoría mejor álbum de música regional mexicana.

El álbum contiene los temas La Fiesta Del Mariachi, Sin Sangre en Las Venas, El Siete Mares, El Balajú / Huapango, Serenata Huasteca, Que Bonita Es Mi Tierra, Los Días Felices (Les jours heureux), No Discutamos, Llamarada, No Me Amenaces, Soy Lo Prohibido, Deja Que Salga La Luna, y Por Qué Te Conocí.

Su última gira llamada "México por Siempre" se realizó el 2018, en donde se presentó en cinco oportunidades en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, mientras que su última gira mundial "Déja Vu" la realizó el 2014, en donde visitó más de 9 países, incluyendo Chile, en donde se presentó en el Movistar Arena.