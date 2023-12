Este lunes 25 de diciembre es Navidad y surgen dudas sobre el funcionamiento del comercio en Chile. ¿Sabes si pueden abrir los supermercados y malls? Conoce todos los detalles y alternativas para disfrutar del feriado.

¿Pueden abrir los supermercados y malls el 25 de diciembre?

No, no pueden abrir los supermercados y malls el 25 de diciembre, ya que es feriado irrenunciable por Navidad.

Esto significa que por decreto el comercio no funcionará y que los empleados no deben trabajar. Por este mismo motivo el empleador no puede exigirles a sus trabajadores que trabajen en esos días, ya que podría incurrir en serias sanciones.

¿Qué abre el 25 de diciembre?

Los únicos establecimientos que se exceptúan y que sí podrán abrir el lunes son:

Locales atendidos por su propios dueños.

Clubes.

Restaurantes.

Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles.

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.

¿Cómo funcionarán los cines en Navidad?

Los cines abrirán sin problema el lunes 25 de noviembre. Revisa las carteleras a continuación.

Cinépolis/CineHoyts : Haz clic aquí para revisar la cartelera.

: Haz clic aquí para revisar la cartelera. Cineplanet : Haz clic aquí para revisar la cartelera.

: Haz clic aquí para revisar la cartelera. Cinemark : Haz clic aquí para revisar la cartelera.

: Haz clic aquí para revisar la cartelera. Muvix: Haz clic aquí para revisar la cartelera.

¿Cuándo volverá a funcionar el comercio?

El comercio volverá a funcionar con normalidad a partir del martes 26 de diciembre. Pero recuerda que el próximo fin de semana se viene la celebración de Año Nuevo, por lo tanto supermercados y malls volverán a permanecer cerrados o con horarios especiales por unos días.

Es por eso que se recomienda realizar todas las compras durante la semana.