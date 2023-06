Desde hace varios días e incluso semanas se viene planteado la idea de adelantar o extender las vacaciones de invierno de los escolares en Chile. Esto se debe a la crisis sanitaria por el aumento de virus respiratorios en nuestro país, que ha generado la muerte hasta ahora de seis menores de edad fallecidos por el virus sincicial.

Ante ello, el Colegio de Profesores llamó a extender las vacaciones de invierno, sin embargo, el Ministerio de Salud no ha informado de cambios respecto a esto. Por su parte, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, reveló cuál es la postura del Mineduc ante este tema.

¿Qué dijo el ministro de Educación por la opción de adelantar las vacaciones de invierno?

El ministro de Educación Marco Antonio Ávila no descartó la posibilidad de que se puedan extender las vacaciones de invierno en Chile.

“Estamos muy flexibles y siempre muy atentos a aquello que Salud nos indique, respecto de los porcentajes de ocupación de camas, la circulación viral, todos estos antecedentes que se nos dan a nosotros para tomar las decisiones”, manifestó el ministro.

Asimismo comentó que ha conversado con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y también con las sociedades médicas para tener información de último minuto respecto de los reportes de Salud. Además aclaró que cualquier decisión que tomen se realizará en el conjunto con el Minsal.

“Hemos estado muy atentos no sólo al Colegio de Profesores, sino también a distintos otros gremios que están muy pendientes de cuál es la decisión que tome el Ministerio de Educación, la que siempre tiene que estar basada en la evidencia científica”, añadió.

“No es exigible el certificado médico para la ausencia por enfermedad”

Otro punto relevante que explicó el ministro respecto a la asistencia a clases es que no se requiere de un certificado médico para acreditar la ausencia en el colegio. Esto se instauró con el fin de que no se saturen los centros médicos del país ante casos de enfermedades que no requieren atención.

“Hemos también indicado a cada sostenedor de nuestro país que no es exigible el certificado médico para la ausencia por enfermedad. Por lo tanto, no saturar los centros médicos, los Cesfam, o cualquier espacio de atención médica”, señaló.

De la misma forma, Ávila recomendó que si hay un niño que está muy resfriado y que puede contagiar a otros, la idea es que se quede un par de días en el hogar. En dicho caso solo basta con que se informe en la escuela, al profesor o profesora jefe o al director del establecimiento.

¿Qué dijo el Colegio Médico por la opción de adelantar las vacaciones de invierno?

El presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, reconoció en Tele13 Radio que se ha discutido la opción de adelantar las vacaciones de invierno al interior del gremio, pero el acuerdo es que “como una medida homogénea, inmediata, no hay que hacerlo”.

Aunque reconoció que la decisión debe tomarse no a nivel nacional, sino que por regiones o comunas: “Sí se debe considerar en regiones donde la situación es más crítica o donde la respuesta sanitaria está sobrepasada. Es una decisión que se debe tomar a nivel comunal o regional”, manifestó.

Cabe recordar que las vacaciones de invierno empiezan el próximo lunes 3 de julio y se extenderán por dos semanas, hasta el viernes 14. Aunque en algunas zonas serán tres semanas, hasta el viernes 21.