Último jueves del mes y la Polla Chilena de Beneficencia continúa con los sorteos del Loto, esta vez con el segundo juego semanal, que revelará esta noche a los afortunados ganadores.

Te contamos a qué hora, cómo revisar los números seleccionados y por supuesto, cómo jugar Loto si aún no lo has hecho, para que no pierdas la oportunidad de ganar más de $6.000 millones de pesos.

Sorteo Loto jueves 26 de septiembre

La Polla Chilena de Beneficencia, realizará el sorteo del Loto en el horario habitual de las 21:00 hrs, instancia en la que también se informarán los números ganadores aquí en Rednews.

El pozo acumulado para el sorteo de este jueves, es de $6.550 millones y se repartirá con los siguientes montos, en las diferentes categorías:

Loto: $850 millones

$850 millones Recargado: $1.260 millones

$1.260 millones Revancha: $1.330 millones

$1.330 millones Desquite: $290 millones

$290 millones Jubilazo $1.000.000: $960 millones

$960 millones Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

$360 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

$1.200 millones Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones

Resultados anteriores Loto 5169

La Polla Chilena de Beneficencia, informó que no hay ganadores en la categoría del Loto 6 aciertos, para el sorteo de este martes 24 de septiembre.

Por lo tanto, los números ganadores son: 11, 17, 24, 27, 38, 40 y comodín 21 .

Resultados de www.polla.cl/es

¿Cómo jugar Loto online?