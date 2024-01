Este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, publicó el listado de todos los empresarios con los que se reunió en la casa del lobista Pablo Zalaquett. La información fue publicada luego de varias de varios días en los que se cuestionaron los encuentros de varios ministros con diferentes personas dueñas de diferentes compañías del país.

La crítica a las autoridades de Gobierno se produjo luego de que no informaron a través de la Ley del Lobby de estos encuentros en la casa de Zalaquett. Con los días varios ministros finalmente inscribieron las reuniones bajo dicha ley, aunque Tohá fue la única que dijo que no lo haría. Sin embargo, ahora publicó el largo listado de empresarios a los que vio tras la petición del Consejo para la Transparencia.

¿Qué empresarios se reunieron con Carolina Tohá en la casa de Zalaquett?

Según reveló el Ministerio del Interior, en total fueron 19 empresarios con los que la ministra Carolina Tohá se reunió en la casa de Pablo Zalaquett. Eso sí, aclararon que el listado corresponde a los invitados al encuentro, aunque no necesariamente corresponde a la asistencia final que llegó a la junta:

Holger Paulmann , presidente de la aerolínea Sky.

, presidente de la aerolínea Sky. Eduardo Navarro , gerente general de Empresas Copec.

, gerente general de Empresas Copec. Gregorio Ruiz-Esquide , gerente general de Metlife Chile.

, gerente general de Metlife Chile. Agathe Porte , de la empresa BNP Paribas Cardif y Triciclos/Manuia.

, de la empresa BNP Paribas Cardif y Triciclos/Manuia. Luis Felipe Gazitua , de CMPC.

, de CMPC. Juan Carlos Chomalí , de AFP Capital-Sura.

, de AFP Capital-Sura. Ximena Corbo , de CMPC.

, de CMPC. Renzo Corona , de Pwc Chile.

, de Pwc Chile. Andrés Echeverría , de Frontal Trust.

, de Frontal Trust. Mario Gazitua , de BCI Seguros.

, de BCI Seguros. Gonzalo Sarquis , de Sinergia Inmobiliaria.

, de Sinergia Inmobiliaria. Soraya Kasis , de Cial Alimentos.

, de Cial Alimentos. Manuel Araya , de Entel.

, de Entel. Manola Sánchez , de Banco BCI, CAP y Mall Plaza.

, de Banco BCI, CAP y Mall Plaza. Andrés Merino , de AFP ProVida.

, de AFP ProVida. Manuel Sierra , de Clínica Indisa.

, de Clínica Indisa. Julio Fernández , de Banco Falabella.

, de Banco Falabella. Karen Thal , de Icare.

, de Icare. Hermán Ubire, de Ripley Corp.

Los detalles de la reunión de la ministra Tohá con los empresarios

Tras las críticas a Carolina Tohá por no revelar los nombres de los empresarios con los que se reunió, la ministra aseguró que “no me han preguntado eso hasta ahora (en Contraloría), me lo preguntaron por Transparencia y lo vamos a informar. No hay ninguna razón para ocultar algún nombre, ningún nombre”.

Bajo esa misma línea, con los días se han ido conociendo más detalles del cuestionado encuentro. Según reveló La Tercera, la ministra explicó a Contraloría, a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior, que la reunión ocurrió el 15 de junio del 2023 en la casa de Pablo Zalaquett, a quien Tohá conoce desde “hace más de una década”.

De hecho, el propio Zalaquett fue quien invitó a la secretaria de Estado tras un mensaje telefónico. “La propuesta consistió en una exposición de la ministra respecto de su mirada política de la realidad del país en dicho momento”, se puede leer en el escrito al que tuvo acceso el citado medio.

Ante la invitación, Tohá acudió el departamento de Zalaquett, en Lo Barnechea, junto a Pía Mundaca Ovalle, quien en ese momento era la jefa de asesores de Interior. Como se puede ver en el listado, al encuentro acudieron empresarios de distintos rubros, a quienes Tohá enfatizó en que no los conocía personalmente.

¿No fue Lobby? La explicación del Ministerio del Interior

La decisión de no presentar el encuentro por Ley del Lobby se debe a que “los asistentes no hicieron presentaciones, no propusieron proyectos de ningún tipo ni hicieron solicitudes específicas referidas a decisiones de esta cartera, ni de otras carteras del gobierno”, se asegura en el escrito a Contraloría. En realidad la ministra solo habría expuesto “la mirada política” del país y respondido preguntas de los asistentes.

Desde Interior enfatizaron que la ministra fue invitada a exponer, por lo que no era un encuentro destinado a obtener la elaboración, dictación o derogación de actos administrativos y proyectos de ley, ni tampoco el diseño, implementación o evaluación de políticas, planes y programas, según publicó La Tercera. Desde el Gobierno concluyen que “la exposición” no es parte de Ley del Lobby.