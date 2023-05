El periodista Amaro Gómez-Pablos realizó una crítica en su cuenta de Twitter refiriéndose a la negativa de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) a entregar los antecedentes académicos de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, tal como lo había solicitado el Consejo de la Transparencia.

¿Qué dijo Amaro Gómez-Pablos sobre Elisa Loncón por su año sabático?

A través de su cuenta de Twitter, Amaro Gómez-Pablos escribió “¡No lo entiendo! Cualquier académico con la solvencia mostraría sus credenciales académicas, pero la Sra. Loncón se niega ante el Consejo de Transparencia mientras ahora goza de un año sabático entregado por la Usach por su jerarquía académica y antigüedad”.

Tras aquel comentario, el periodista recibió varias respuestas negativas y críticas en la red social, y ante esto respondió que “me importa un bledo si es de izquierdas o de derechas… y las victorias pírricas de unos u otros. Por eso estamos como estamos”.

“Me expreso como ciudadano. Tuvo un cargo público y goza de un sabático por títulos que no entrega. No me cuaja”, agregó el exconductor de Bienvenidos.

¿Por qué la Usach puso un reclamo ilegalidad para evitar entregar los antecedentes de Loncón?

El Consejo para la Transparencia le ordenó a la Usach entregar los antecedentes de Elisa Loncón como los nombres de cursos de pre y postgrado, las horas destinadas a su realización, detalles de papers y/o estudios publicados en el marco de la actividad docente o de investigación entre 2018 y 2022.

Esto se solicitó debido a un amparo presentado por un medio de comunicación que solicitó los documentos académicos para justificar el beneficio de un año sabático remunerado de Loncón , después de que la bancada de Diputados de Renovación Nacional oficiara al rector de la Usach.

Ante el requerimiento, la casa de estudios interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Consejo para evitar entregar los antecedentes.

En este sentido, el Consejo de Transparencia estableció que los antecedentes académicos y laborales de la funcionaria son de carácter público, por lo que “debe ejercerse con probidad y transparencia” lo que conlleva a “transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía”.