En la jornada de ayer el Presidente Gabriel Boric nombró como nueva ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a Carolina Arredondo, quien en las últimas horas respondió a duros cuestionamientos a su nombramiento en la cartera por parte de la oposición.

¿Qué dijo? Carolina Arredondo responde a críticas por ser nombrada ministra de las Culturas

Los cuestionamientos se dan luego de que el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, señalara dudas acerca de la “preparación y expertiz” de Arredondo como titular de las Culturas.

En ese contexto, Arredondo respondió a los dichos del parlamentario y aseguró que no le sorprenden los comentarios y cuestionamientos por parte de la oposición: “Probablemente con la oposición política actual de este gobierno vamos a tener generalmente diferencias, entonces no me extrañan los cuestionamientos , pero yo invito a la oposición a trabajar en diálogo para poder impulsar una agenda legislativa en torno a Artes, Cultura y Patrimonio”.

“Hay que trabajar por el bien del país. En ese sentido, mi teléfono está a disposición para quienes tengan dudas, sobre todo en torno a mi trayectoria o lo que me quieran preguntar”, agregó.

¿Quién es la nueva ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio?

Carolina Arredondo es una actriz formada de la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor. La artista formó parte de destacadas participaciones en teleseries como “Los 80”, “Amanda”, “Los Venegas”, entre otros.

Cabe destacar que Arredondo fundó “Tarikapuy”, una empresa de reciclaje que logró ocupar el primer lugar de Fábrica Innovación que impulsó la Municipalidad de Providencia en 2018.

La nueva ministra de las Culturas suele contar con un enfoque en pro del medio ambiente y su preservación.