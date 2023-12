Este pasado martes el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante la justicia a un total de 13 tiendas retail y supermercados de las distintas regiones como la Metropolitana, Antofagasta, Los Ríos y Biobío debido a la aplicación indebida de vigilancia y/o seguridad, al solicitar la boleta de compra de los consumidores una vez que se retiraban del local.

La denuncia se da tras una serie de fiscalizaciones en las que Sernac comprobó que dichas empresas “exigían a los consumidores, cuando se retiraban, que exhibieran la respectiva boleta de compra para corroborar que hubieran realizado el pago de los productos que portaban”, según informó el comunicado del servició y que consignó Emol.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, se refirió al respecto y en cuanto a las fiscalizaciones destacó que “pudimos detectar que las empresas denunciadas no cumplieron con las exigencias que establece la Ley del Consumidor (LPC) respecto de una serie de aspectos que soy muy relevantes a la hora de adoptar medidas de seguridad y vigilancia en las dependencias de sus locales comerciales, entre ellos, no entregar información veraz y oportuna sobre dichas medidas, actuar discriminando arbitrariamente o no respetando la dignidad de las personas, y la falta al deber de profesionalidad, entre otras materias esenciales.

Por otra parte, el organismo regulador especificó que si bien, los guardias o personal de vigilancia sorprenden a alguien delinquiendo, sólo están facultados a ponerlo a disposición de las policías, y no pueden discriminar, burlarse, golpear, registrar ni detenerlo contra su voluntad.

¿Qué puedo hacer si me afectado por esta medida?

Las empresas, al incurrir en prácticas que afectan a los consumidores, pueden enfrentar multas de hasta 300 UTM (aproximadamente 19 millones 300 mil pesos), según lo estipula la Ley del Consumidor.

Además de estas sanciones, aquellas personas afectadas tienen el derecho de exigir indemnizaciones en casos de maltrato, discriminación o acusaciones infundadas de robo por parte de los empleados. Además, el monto exacto de las compensaciones será determinado por el tribunal por lo que podría ser aún mayor.

¿Cómo se identificó esta práctica de tiendas retail y supermercados?

Según lo informado por el mismo citado medio, más de 50 fiscalizaciones cursó el Sernac desde el 2022, esto debido a reclamos y alertas ciudadanas que daban a conocer su malestar tras ser exigidos a mostrar las boletas para acreditar el pago de sus compras realizadas a la salida del local.

Conoce a los supermercados y tiendas retail denunciados

Supermercados

Hiper Lider

Lider Express

Acuenta

Unimarc

Super 10

Tottus

Tiendas Retail

La Polar

Corona

Falabella

Sodimac

Ripley

Construmart